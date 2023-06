Il Perù di Lapadula batte 1-0 la Corea di Kim, ma nessuno dei due era presente

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Perù di Lapadula batte 1-0 la Corea del Sud di Kim in amichevole, ma i due calciatori di Serie A non erano neanche convocati. Il primo, perché impegnato fino a domenica scorsa col suo Cagliari nella corsa promozione. Il secondo, perché impegnato nel servizio militare obbligatorio col suo Paese. A decidere l'incontro disputato al Busan Asiad Main Stadium di Pusan, in Corea del Sud, ci ha pensato quindi un gol segnato all'11' da Reyna.