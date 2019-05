Il rammarico di Ghoulam: "Gol per me importante ma volevamo chiudere con una vittoria"

"Gol per me importante ma, purtroppo, non è servito: volevamo chiudere con una vittoria la nostra stagione". Così su Twitter il terzino azzurro Faouzi Ghoulam, autore del gol del momentaneo 2-1, dopo la sconfitta per 3-2 del Napoli contro il Bologna al Dall'Ara nell'ultima giornata di campionato.

Gol per me importante ma, purtroppo, non è servito: volevamo chiudere con una vittoria la nostra stagione.

But important pour moi mais malheureusement cela n’a pas suffit : nous voulions terminer notre saison par une victoire. #BolognaNapoli 3-2 🇮🇹 #SerieA #ForzaNapoli🇩🇿 #FG31 pic.twitter.com/oDjwm0P3R8 — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 25 maggio 2019