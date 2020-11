Ilicic racconta: "Ho sentito il covid sulla mia pelle, abbiamo passato momenti difficili"

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Il Covid l'ho sentito anche sulla mia pelle. Spero possiamo uscirne tutti insieme il prima possibile": sono le parole di Josip Ilicic. Allo sloveno dell'Atalanta, in occasione del Premio Dardanello, è stato assegnato il Premio Gasco come "vero baluardo di speranza nella triste primavera della terra bergamasca, colpita più di altre zone italiane dalla pandemia". "Questo è un premio - ha aggiunto - non solo mio ma di tutta la squadra e Bergamo: abbiamo passato momenti molto difficili. Vi ringrazio di cuore per il premio, è molto significativo non solo per me ma per tutti quelli che stanno soffrendo, lo voglio dedicare a loro. Per me dedicare un premio come questo è molto importante. Non è giusto vivere così, in questa situazione, soprattutto per la gente che lavora ventiquattro ore su ventiquattro. Spero veramente di cuore che tutto questo passi e che si possa ricominciare a vivere". (ANSA).