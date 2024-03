Incredibile a Dubai: Promes dello Spartak arrestato in aeroporto per traffico di cocaina

Condannato due settimane fa a sei anni di reclusione nei Paesi Bassi per traffico di cocaina, Quincy Promes è stato arrestato ieri al controllo di frontiera

Condannato due settimane fa a sei anni di reclusione nei Paesi Bassi per traffico di cocaina, Quincy Promes è stato arrestato ieri al controllo di frontiera di Dubai. La notizia è stata diramata dal quotidiano olandese De Telegraaf. L'attaccante dello Spartak Mosca, in ritiro con la sua squadra negli Emirati Arabi, era in partenza per la Russia quand'è stato fermato e arrestato.

Stato di fermo in aeroporto

Tuttavia i Paesi Bassi non sono ancora stati informati della sua detenzione e, se riuscisse a tornare in Russia, Promes potrebbe evitare il carcere poiché i Paesi Bassi non hanno un accordo di estradizione con la Russia. L'ex nazionale olandese è accusato di traffico di 1.350 chili di cocaina attraverso il porto di Anversa nel gennaio 2020, quando era ancora un giocatore dell'Ajax. Il classe '92, da ieri in stato di fermo all'aeroporto di Dubai, non potrà certamente aggregarsi alla sua squadra prima della ripresa del campionato e salterà sicuramente il prossimo match del suo Spartak Mosca contro lo Zenit San Pietroburgo.

Trascinatore allo Spartak

L'esterno offensivo nativo di Amsterdam è uno dei pezzi pregiati dello Spartak, nonché trascinatore in questa stagione con ben 8 gol e 8 assist in 21 apparizioni tra Premier Liga russa e Coppa di Russia. Ora, però, il sodalizio moscovita potrebbe essere costretto a rinunciarci davvero a lungo.