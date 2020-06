Incredibile a Piazza Mercato: mega-torneo di calcetto a 12 squadre con fuochi, neo-melodici e pubblico

Mentre l'emergenza Coronavirus continua a tenere banco in Italia, a Napoli sta accadendo in questi minuti qualcosa che di sicuro scatenerà polemiche: nei pressi di Piazza Mercato sta andando in scena un vero e proprio maxi torneo di calcetto a 12 squadre, centinaia di persone ammassate dietro le transenne improvvisate - chiaramente senza rispetto del distanziamento - stanno assistendo ai match di calcio a cinque a cui stanno partecipando decine di calciatori amatoriali. Numerosi sponsor - racconta Il Mattino - hanno distribuito gratuitamente piccola pasticceria e rosticceria d'asporto agli astanti, non sono mancati presentatori, madrine e i cantanti neo-melodici che hanno animato le persone accorse per assistere all'evento. Il tutto ripreso e mostrato sul profilo del torneo su Instagram in diretta.