Incredibile, il Parlamento chiude prima causa derby: rinviata discussione su armi in Ucraina

Il derby della Capitale è sempre un atteso molto atteso dall'intera Italia calcistica e il confronto tra Lazio e Roma di oggi delle ore 18:00, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, non fa eccezione. C'è un curioso aneddoto riguardante la massima istituzione politica italiana che racconta bene anche quanto sentito sia il fenomeno calcio nel nostro paese.

Come si apprende dall'Huffington Post, infatti, quest'oggi è accaduta una cosa quantomeno particolare nel Parlamento Italiano. In sostanza, spiega il quotidiano online, i parlamentari hanno deciso di far chiudere l'aula con qualche ora di anticipo rispetto a quanto programmato. Una conferma di quanto anche in Parlamento non manchino i tifosi.

Una decisione, si legge ancora, arrivata in occasione della conferenza dei capi gruppo, all'unanimità e, secondo indiscrezioni, su proposta di Ignazio La Russa, noto per essere un sostenitore dell'Inter. Una buona parte dei sospetti, però, ricadono su Maurizio Gasparri, tifoso della Roma che - spiega il quotidiano - potrebbe aver trovato la sponda vincente di Claudio Lotito, senatore della Repubblica oltre che presidente della Lazio. Chiunque sia stato, la fine dei lavori in aula è scattata alle 17:30, tagliando fuori dall'ordine del giorno la discussione generale sulle armi dell'Ucraina, per esempio.