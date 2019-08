Insigne, l'ex allenatore: "In Italia pochi come lui, dimostra di essere un gran campione"

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha allenato anche Lorenzo Insigne, quand'era ancora un diamante grezzo da svezzare. Il tecnico ne ha parlato a Radio Kiss iss Napoli: "Lorenzo ha saputo conquistare la fiducia di tutti a Napoli, per questo gli va fatto un grosso plauso. Affermarsi a Napoli è davvero difficile perché la squadra è composta da grandissimi campioni. Per un napoletano è un grossissimo successo. Ha dimostrato di essere davvero un grande campione. E' un talento cristallino, in Italia ce ne sono pochi come lui. Nel Napoli è cambiato qualcosa negli ultimi anni, ci sono diversi calciatori cresciuti in Primavera che stanno facendo molto bene".