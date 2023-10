Insulti e sputi all'arbitro: Pavel Nedved jr squalificato per 6 turni in Seconda Categoria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pavel Nedved è stato squalificato per sei giornate in seconda categoria. No, non si tratta dell'ex vicepresidente della Juventus, ma dell'omonimo figlio. Nedved Jr è stato infatti sanzionato per sei gare per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, consistita nell'essere stato dapprima espulso per insulti e ingiurie, quindi nell'aver reiterato tale condotta dopo la notifica del provvedimento, altresì sputando a terra vicino all'arbitro stesso, senza attingerlo. Il figlio d'arte gioca nell'A.S.D. La Nuova Lanzese a Lanzo torinese (TO).