Italia, ballottaggio Immobile-Belotti: sugli esterni in tre per due posti

La sfida contro la Finlandia si avvicina e Roberto Mancini deve ancora sciogliere alcuni dubbi in attacco. Secondo quanto riporta Sky Sport, in attacco ci sarebbe sempre il ballottaggio legato a Immobile e Belotti per il ruolo di centravanti. Sugli esterni invece sono in tre per due ruoli: Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy e Federico Bernardeschi.