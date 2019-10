Italia-Grecia, al termine del primo tempo domina la noia: azzurri mai pericolosi

Partita bloccata sullo 0-0 al termine del primo tempo tra Italia e Grecia all'Olimpico di Roma, match valevole per le qualificazioni all' Europeo. Azzurri che hanno avuto un maggiore possesso palla senza però impensierire mai il portiere greco. La Grecia si è rintanata tutta dietro per poi ripartire. Il primo vero tiro in porta è arrivato al 40' da parte di Immobile. Prima frazione sottotono per Lorenzo Insigne.