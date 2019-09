Italia, Mancini annuncia: "Con la Finlandia ci saranno dei cambi, è dura per tutti giocare due gare"

(ANSA) - TAMPERE (FINLANDIA), 7 SET - "Sicuramente domani ci saranno dei cambi. Pellegrini ha la possibilità di giocare in mezzo al campo, più che avanti, dobbiamo valutare chi è più stanco e chi lo è meno dopo la sfida di Erevan. Modifiche in attacco? Non lo so, ci sono ancora due allenamenti e devo vedere come stanno Chiesa, Belotti, Bernardeschi. Giocare due partite in trasferta a inizio stagione è difficile per tutti". Lo ha detto Roberto Mancini alla vigilia dell'eurosfida contro la Finlandia. "Come l'Armenia, anche i nostri avversari di domani hanno una condizione fisica migliore, perché i giocatori finlandesi hanno nelle gambe più partite dei nostri. In casa non hanno mai subito gol, sono quadrati e compatti, ci aspetta una partita molto tosta", ha aggiunto il ct azzurro.