Italia U21, vincono gli azzurrini: Scamacca decide contro l'Armenia

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'Italia under 21 ha sconfitto 1-0 l'Armenia in una partita valida per il girone 1 delle qualificazioni agli Europei di categoria. A Yerevan, gli azzurrini di Paolo Nicolato si sono imposti grazie alla rete di Scamacca al 20' del primo tempo e hanno creato, senza concretizzare, diverse occasioni. Grazie ai tre punti, l'Italia si porta al secondo posto nel girone con 7 punti in classifica dopo tre partite, a tre lunghezze dall'Irlanda che però ha una partita in più.