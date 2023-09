Italia Under 21, vittoria contro la Turchia per 0-2: in gol Miretti e Nasti

Con questo successo l'Italia ha raggiunto quota 4, dopo due gare, appaiando la Lettonia, che ha però una partita in più, e a -2 dalla Norvegia capolista.

TuttoNapoli.net

© foto di José Maria Diaz Acosta

Prima vittoria nel girone di qualificazione all'Europeo del 2025 per l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata che ha battuto la Turchia in trasferta per 2-0. Una rete per tempo per gli azzurrini, che sono passati in vantaggio con il centrocampista della Juventus Fabio Miretti, prima della rete del raddoppio di Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Bari.

Con questo successo l'Italia ha raggiunto quota 4 in classifica, dopo due giornate, appaiando la Lettonia, che ha però una partita in più, e a -2 dalla Norvegia capolista.