Italiano già idolo dei tifosi del Besiktas: 4 vittorie di fila e ovazione europea

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Il quotidiano exploit di Vincenzo Italiano in Turchia sta assumendo i contorni di una vera e propria cavalcata trionfale. La prestazione offerta ieri in Europa League contro il Marsiglia ha rappresentato un'autentica prova di forza: vittoria schiacciante, gioco spumeggiante e il quarto successo consecutivo ad incorniciare un momento d'oro. Il tecnico ex Fiorentina e Bologna ha già stregato l'ambiente di Istanbul, trasformandosi in tempi record nel nuovo idolo indiscusso del popolo bianconero che lo celebra con cori personalizzati.

Vincenzo Italiano conquista la Turchia: show con il Beşiktaş e tifosi in estasi

Questa mattina la stampa turca dedica aperture e approfondimenti celebrativi alle sue intuizioni tattiche, mentre sui canali social del Beşiktaş i contenuti che ritraggono l'allenatore italiano - celebrato al fischio finale nello stadio con il brano "Italiano vero" - sono diventati virali nel giro di poche ore. Un impatto devastante che conferma come la sua filosofia offensiva stia attecchendo alla perfezione, regalando entusiasmo travolgente a tutto l'ambiente turco.