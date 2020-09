James Rodriguez: "Con Ancelotti una bella stagione a Madrid, faremo grandi cose"

James Rodriguez è stato presentato come nuovo giocatore dell'Everton. Il colombiano ha parlato del suo tecnico Carlo Ancelotti: "Ho avuto una buona stagione con lui a Madrid e sono venuto in questo top team per raggiungere grandi obiettivi. È un club che ha anni e anni di storia, davvero un grande nome. Penso che possiamo raggiungere insieme qualcosa di importante".