Jorginho verso la permanenza all'Arsenal: pronta offerta di rinnovo, i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di una capatina in Arabia Saudita fatta dal suo agente Joao Santos, ma dall'Inghilterra sembrano abbastanza convinti che il futuro del centrocampista Jorginho (32 anni) possa essere ancora a Londra, con la maglia dell'Arsenal. In particolare in Saudi Pro League le società interessate al nazionale azzurro sarebbero Al Hilal e Al Ittihad.

Stando a quanto si apprende da Press Association, infatti, lato Gunners sono pronti ad avviare ufficialmente le trattative per il rinnovo del contratto del vice-capitano classe 1991, il cui accordo vigente con i londinesi scade invece nel prossimo 30 giugno.

Secondo le informazioni che circolano, la proposta in arrivo da parte dell'Arsenal per Jorginho sarebbe per un anno (30 giugno 2025) con inserita però anche un'opzione per proseguire assieme fino al 2026. Arrivato all'Arsenal da poco più di un anno (si è trasferito nel gennaio 2023) con i Gunners il centrocampista ex Napoli e Verona, tra le altre, ha messo insieme 41 presenze e 1 gol in tutte le competizioni.