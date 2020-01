L'Atletico può scaricare Cavani: è il primo obiettivo ma spunta un piano B

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - La priorità dell'Atletico Madrid nel mercato invernale è l'ingaggio di un centravanti. Edinson Cavani del Paris Saint-Germain è la prima opzione, ma ce ne sono altre sul tavolo dei dirigenti del club 'colchoneros'. Una di queste porta dritto a Paco Alcacer. L'attaccante valenciano, che gioca nel Borussia Dortmund, ha più volte fatto sapere di voler cambiare aria, soprattutto dopo l'arrivo di Haaland, tuttavia il prezzo del suo cartellino non è alla portata di tutti. E, in ogni caso, l'Atletico Madrid stesso, se non fa cassa (potrebbe partire Lemar), difficilmente può ingaggiarlo. Per avere Alcacer servono una quarantina di milioni, una cifra importante per un giocatore che dovrebbe finire in panchina dalle parti del Wanda Metropolitano. Il Borussia Dortmund non ha fretta, perché la Bundesliga ripartirà sabato 18 gennaio alle 15.30 ad Augusta, dopo che i gialloneri avranno svolto un periodo di preparazione in Costa del Sol, a Cadice. (ANSA).