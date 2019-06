L'ECA di Agnelli si spacca: l'Atletico Madrid ed altri 6 club spagnoli contro la Super Champions 'chiusa' per 24 club su 32

Sette club di calcio spagnoli hanno protestato contro i piani di trasformazione della Champions League in una competizione molto più chiusa, opponendosi apertamente all’European Club Association (Eca) prima delle riunioni che si terranno a Malta tra domani e venerdì (6/7 giugno), scrivono i colleghi di Calcio€Finanza: "L’Atletico Madrid, arrivato secondo dietro al Barcellona nel campionato spagnolo, guida il fronte delle società che stanno protestando nei confronti dei progetti dell’Eca sul futuro delle competizioni europee. Protesta che si è concretizzata in una lettera ottenuta dall’Associated Press nella giornata di mercoledì.

Sono sette i club firmatari, e tra questi mancano Barcellona e Real Madrid, che siedono nel consiglio esecutivo dell’Eca. I club in questione hanno espresso preoccupazione in merito alla mancanza di consultazione e apertura sui progetti che, per loro opinione, «rappresentano la più grande minaccia nella storia del calcio europeo negli ultimi anni». Come noto, l’Eca, guidata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, sta spingendo nella direzione dell’UEFA, che vuole 24 squadre su 32 qualificate alla fase a gironi delle varie edizioni indipendentemente dal loro piazzamento nei rispettivi campionati nazionali".