L'ex azzurro Sirigu non lascia il calcio: può ripartire dalla Romania

Salvatore Sirigu potrebbe ripartire dalla Romania. L'estremo difensore classe 1987 è rimasto svincolato dopo la parentesi alla Fiorentina dal gennaio al giugno scorso in cui ha fatto il secondo di Terracciano collezionando solamente due presenze fra Serie A e Conference League. A giugno la fine del suo contratto e adesso una possibile ripartenza dall'estero, secondo quanto svela Tuttomercatoweb.com.

Verso il Rapid Bucarest

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il portiere sardo è un'idea del Rapid Bucarest, il cui preparatore dei portieri è l'ex Roma Bogdan Lobont. Sirigu in questo omento si trova in Romania e ieri ha assistito alla partita della formazione amaranto contro il Petrolul, sconfitta casalinga per 2-0.