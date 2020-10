L'ex United Scholes bocca l'operazione Cavani: "Sembrava sull'orlo del pensionamento..."

Paul Scholes e l'arrivo al Manchester United di Edinson Cavani. L'ex centrocampista dei red devils, in una intervista rilasciata allo 'Stadium Astro', s'è così espresso sul tema: "Ovviamente in passato è stato un grande attaccante. non c'è dubbio. Ma ha 33 anni e sembrava sull'orlo del pensionamento... Non ha giocato molto al PSG la scorsa stagione. [...] Cinque o sei anni fa, sì, sarebbe stato un grande acquisto e probabilmente avrebbe potuto portarci a un livello successivo ma adesso non credo proprio", ha detto Scholes che prosegue. "Con gli attaccanti che abbiamo Cavani sarebbe dovuto arrivare in prestito, e invece ha firmato per due anni. Lo trovo molto strano".