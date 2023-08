La Serie B inizia col botto: un Bari eroico in 9 ferma il Palermo sul pareggio!

È terminato 0-0 il match inaugurale della nuova stagione di Serie B fra Bari e Palermo.

TuttoNapoli.net

È terminato 0-0 il match inaugurale della nuova stagione di Serie B fra Bari e Palermo. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa avrebbero meritato qualcosa di più (al netto della quasi papera di Brenno dopo una manciata di secondi), nella ripresa il Palermo ha dominato la partita, anche perché il Bari ha giocato quasi tutta la ripresa in 9 uomini per le espulsioni di Maita e Di Cesare, entrambe arrivate grazie all'ausilio del VAR. In occasione dell'espulsione del capitano del Bari, l'arbitro ha concesso anche un calcio di rigore ai rosanero, ma Di Mariano dagli 11 metri ha sparato alle stelle. Finale al cardiopalma: in pieno recupero il Palermo trova la rete del vantaggio, ma Brunori, autore del gol, viene pescato in fuorigioco dal VAR e la rete viene annullata. Termina senza reti quindi la prima gara della nuova stagione di Serie B.

Venerdì 18 agosto

Ore 20:30

Bari-Palermo 0-0

Sabato 19 agosto

Ore 20:30

Cosenza-Ascoli

Cremonese-Catanzaro

Domenica 20 agosto

Ore 18:00

Sudtirol-Spezia

Ore 20:30

Cittadella-Reggiana

Parma-Feralpisalò

Venezia-Como

Rinviate a data da destinarsi: Pisa-Lecco e Modena-X