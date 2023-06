La Serie B rischia di avere una squadra in più il prossimo anno: l'indiscrezione da Brescia

La prossima Serie B potrebbe essere zoppa, ovvero con 21 squadre anziché le classiche 20.

La prossima Serie B potrebbe essere zoppa, ovvero con 21 squadre anziché le classiche 20. A riportare l’ipotesi, molto remota al momento, è Bresciaoggi che spiega come il caos generato dal caso Reggina con gli interventi del Ministro dello Sport Andrea Abodi e del presidente della FIGC Gabriele Gravina che sono andati in senso contrario a quanto deciso dal Tribunale in merito al rientro del debito pregresso dal club calabrese.

“Il club amaranto si dice sereno e sicuro della documentazione portata, pronto anche a mostrare tutti gli incartamenti anche agli stessi Abodi e Gravina. Sul versante opposto anche il Brescia è sicuro di essere dalla parte della ragione. L’unica certezza, per ora e salvo proroghe eventualmente da accordare, è che il termine ultimo per l’iscrizione alla Serie B 2023/2024 scadrà martedì prossimo. - si legge sul quotidiano -Le ipotesi. Chi ci sarà ai nastri di partenza? La Reggina o il Brescia? E se invece si presentassero entrambe? L’idea potrebbe non essere così strampalata. In questo caso si avrebbe una Serie B «zoppa» a 21 squadre, con un calendario indirizzato su 10 partite a giornata e con una formazione che, a rotazione, osserverà il proprio turno di riposo. Non sarebbe però la prima volta di una Serie B dispari. L’ultima annata sfalsata risale alla stagione 2018/19, conclusa con la vittoria del campionato da parte del Brescia di Eugenio Corini. In quel caso l’organico era stato ridotto a 19 squadre a causa delle mancate iscrizioni di Avellino, Bari e Cesena (bianconeri retrocessi dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica per la vicenda plusvalenze) e al blocco dei ripescaggi deciso della Lega Serie B. Sarà così anche nella prossima stagione?”.