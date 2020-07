Ladri in casa Fabinho mentre festeggia col Liverpool: rubati i gioielli e un auto

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Spiacevole sorpresa per Fabinho, centrocampista del Liverpool, al ritorno nella propria abitazione dopo la festa per la celebrazione del titolo che si è svolta ad Anfield Road, dove ai 'Reds' è stato consegnato il trofeo della Premier League. Secondo il giornale Liverpool Echo, ignoti sono entrati nella casa di Fabinho e si sono impossessati dei gioielli custoditi in cassaforte, ma anche di un'auto, che in seguito è stata però recuperata. Non è la prima volta negli ultimi anni che un giocatore del Liverpool subisca la visita dei ladri. Sul furto in casa del calciatore indaga la polizia. (ANSA).