Lady Allegri e il veleno contro la Juve: "Esonerato dalla sua panchina"

Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, ha pubblicato alcune righe su Vanity Fair per ringraziare pubblicamente il suo “uomo” al temine dell’esperienza bianconera. Ma nelle parole della compagna di Allegri c’è anche un po’ di veleno per la Juventus: “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra - si legge - quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte (pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la SUA".