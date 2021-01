Lazio, Fares aiuta il rider napoletano picchiato e derubato: "La vicenda mi ha colpito molto"

A Napoli un rider è stato derubato del proprio scooter da sei persone che, dopo averlo accerchiato e malmenato, sono scappate con quanto sottratto. L’aggressione è approdata sui social network. Mohamed Fares, esterno biancoceleste ha contribuito alla raccolta fondi istituita per aiutare il rider donando una somma di denaro. “Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio”, ha dichiarato Mohamed Fares ai microfoni di sslazio.it. “La vicenda mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà”.