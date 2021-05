Lecce, bellissima notizia per Mancosu: è completamente guarito dal cancro

"Mi sono operato il 26 marzo. Di tumore. Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di conoscere, ho visto il terrore negli occhi delle persone che amo, ho visto il terrore e la preoccupazione di mia moglie che per lo stesso motivo ha perso il padre quest’estate, ho avuto la paura di non poter crescere mia figlia, ho fatto esami nei migliori centri italiani con affianco gente che ad oggi non so nemmeno se sia viva, se sia riuscita a superare la propria malattia". Iniziò così la lettera con cui Marco Mancosu, capitano del Lecce, lo scorso 5 maggio rese pubblica l'operazione a cui si era sottoposto.

Sembrava all'inizio una banale appendicite. Si rivelò, in realtà, qualcosa di ben più serio e costrinse in quella occasione Mancosu a operarsi con urgenza. A saltare le partite ad aprile, salvo poi tornare in campo subito dopo. "Anche se - scrisse nella sua lettera - i medici mi hanno detto che la mia stagione era finita e che dovevo pensare all’anno prossimo, Io invece dopo due settimane ero in campo a correre. Dopo un mese sarei dovuto tornare a Milano per sapere se dovessi fare la chemio o meno, non ci sono ancora andato perché voglio fare la cosa che amo di più al mondo,giocare a calcio, poi si vedrà a fine campionato. Io ho già vinto".

Quella visita Mancosu - per amore del calcio, per amore del suo Lecce - l'ha rimandata a questa mattina. E le notizie sono per fortuna decisamente confortanti: il controllo avvenuto all'Humanitas di Milano ha evidenziato una completa guarigione dal cancro. Dovrà sottoposto a controllo periodico ogni sei mesi, ma Mancosu non necessita di ulteriori cure, né tantomeno di chemio.

Il centrocampista classe '88 può quindi tornare a pensare solo alla sua famiglia e al calcio. Alla sua vita. La malattia, per fortuna, è solo un brutto ricordo.