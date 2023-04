LIVE - Milan, Pioli in conferenza: "Non ci difenderemo, il vantaggio è minimo!". Kjaer: "Osimhen come tutti gli altri"

Fonte: dal Maradona, Pierpaolo Matrone

Sull'importanza della Champions e quella del quarto posto in campionato: "Siamo qui per giocarci la Champions League. Sappiamo da dove arriviamo, ora ci giochiamo la semifinale di Champions e sono concnetrato su questa partita. I giudizi si danno alla fine. Per vincere servirà una gara di gran livello".

Siete pronti per la terza sfida col Napoli? "Tutte e due le squadre hanno avuto le proprie occasioni, vince chi sfrutterà le occasioni. Il Napoli a Milano è partito meglio di noi e questo deve essere di insegnamento per domani".

Che tipo di partita bisogna aspettarci dal Milan? RIsponde Pioli : "Abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che in Champions non perde in casa da 12 partite, che in casa segna 3-4 gol in Champions. Dovremo fare la nostra partita, di squadra, e gestire bene il pallone".

Vigilia di Champions League. Come di consueto, è giornata di conferenze. Dopo quelle di Juan Jesus e Luciano Spalletti per il Napoli, il Milan risponderà con Simon Kjaer e Stefano Pioli. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale.

Per Kjaer, domani c'è Osimhen. "Incontriamo lui come fatto con altri, non si lavora su un solo calciatore ma su tutta la squadra, col massimo rispetto".

Per Pioli, al Maradona tornerà il tifo, rispetto alla gara di campionato. "Caricherà il Napoli, ma anche noi. Partiamo allo stesso livello. Abbiamo un piccolissimo vantaggio per l'andata, ma dobbiamo completare l'opera per superare il turno".

Per Kjaer, come carichi i più giovani? "Dico che non si sa mai quando ci sarà l'occasione di giocare un'altra partita così, sarà una serata che resterà per tutta la vita. Per questo deve esserci adrenalina. Una delle più belle esperienze della mia carriera è stata la gara d'andata a San Siro. Domani sarà diverso, ma queste partite ti danno emozioni come nessun'altra partita".

Per Kjaer, un bilancio del suo percorso al Milan: "E' uno dei sogni da piccolo, una grande gioia per me. Avevo un sogno, ma non mi aspettavo che fosse così. Abbiamo fatto tanti passi in avanti. Una delle cose che ha fatto la differenza è il punto di vista del mister che ci spinge sempre a migliorare, dobbiamo sempre guardare in avanti e non accontentarci. Credo che se me l'avessero detto tre anni fa che avremmo fatto questo percorso avrei messo la firma e credo che l'avrebbero fatto tutti".

Per Pioli, cosa cambia con Osimhen? "E' un attaccante forte, potente, intuitivo in area. Abbiamo il nostro modo di giocare e dobbiamo portarlo avanti. Le ultime partite col Napoli bisogna saperle leggere. All'interno della gara bisogna capire quando accelerare, quando frenare, bisogna capire i momenti".

Per Pioli, le piacerebbe allenare Diaz anche l'anno prossimo? "Sta crescendo tanto, è giovane ma ha grande personalità. Gli piace avere pressione, sa gestirla molto bene, sta diventando un calciatore di assoluto livello ed è chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora".

Per Pioli, cambierà qualcosa in questa partita? "Ogni partita sia noi che loro abbiamo interpretato qualcosa diversamente, domani qualche cambiamento ci sarà. Domani può essere che qualcosa possa essere diverso, sia per qualche calciatore che dal punto di vista tattico".