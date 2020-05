Liverpool, Klopp sul calcio fermo: "Ci sono cose peggiori nella vita, tante persone sono morte"

Jurgen Klopp ha ammesso che l'annullamento della stagione in Premier League sarebbe ingiusto per il suo Liverpool ma ha anche precisato che non ne farebbe un dramma: "Lo scenario peggiore che mi immagino è che qualcuno voglia dichiarare nulla la stagione. Tuttavia, ci sono cose peggiori nella vita rispetto a non diventare campioni. Molte persone hanno grossi problemi e tante sono morte. La ripresa? I nostri centri sportivi sono i luoghi più sicuri. Nessuno si può infettare al loro interno".