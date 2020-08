Lo Spezia completa la Serie A, ecco tutte le partecipanti della stagione 2020/21

Si è delineata questa sera la nuova Serie A, con la Serie B che ha decretato, mediante la finale playoff, la terza promossa: lo Spezia, per la prima volta nella storia, accede alla massima serie professionistica italiana, dopo le promozione di Benevento e Crotone, prima e seconda classificata nella regular season.

I liguri hanno avuto la meglio sul Frosinone: vittoriosi all'andata per 1-0, i bianconeri, caduti al ritorno con il medesimo punteggio, hanno sfruttato il miglior piazzamento in classifica, visto che gli spareggi non prevedevano (in caso di parità) supplementari e/o rigori.

Di seguito le venti formazioni partecipanti al campionato di Serie A 2020-2021:

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Hellas Verona

Inter

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Parma

Roma

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese