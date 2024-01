Lutto improvviso a Radio Marte: si è spento lo storico tecnico Tony Molà

Un improvviso lutto ha colpito la famiglia di Radio Marte, una delle emittenti radiofoniche storiche della Campania.

Un improvviso lutto ha colpito la famiglia di Radio Marte, una delle emittenti radiofoniche storiche della Campania. Si è spento quest'oggi il tecnico Tony Molà, una delle colonne portanti della parte tecnica della radio.

A dare la triste notizia la stessa emittente sui propri social: "Sono ore molto difficili per tutto il gruppo di Radio Marte. Oggi è venuto a mancare improvvisamente il nostro tecnico ma soprattutto un amico, Antonio Molaro, per tutti Tony Molà. Siamo affranti per questo strappo così doloroso. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Tony, sua moglie Sonia e ai suoi figli".

La redazione di Tuttonapoli si stringe attorno alla famiglia di Tony Molà e a tutta Radio Marte per la dolorosa perdita.