Lutto nel calcio: muore Gerd Muller, il miglior marcatore nella storia della Bundesliga

Lutto nel mondo del calcio, tedesco ma anche internazionale. Gerd Muller, leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, è morto all'età di 75 anni: 566 gol in 607 partite ufficiali per il Bayern, con il record di 365 gol in Bundesliga. Sette volte capocannoniere del massimo campionato tedesco, ha segnato anche 68 gol in 62 apparizioni con la Nazionale teutonica: il più importante, nel 1974, quando ha la Germania si laureò campione del mondo battendo in finale l'Olanda di Johan Cruyff.