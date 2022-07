Man United, Ten Hag stoppa la strategia di Cristiano Ronaldo: "Non è in vendita"

Cristiano Ronaldo, da tempo al centro di voci di mercato alimentate dalla sua assenza nella tournée del Manchester United in Thailandia, "non è in vendita".

(ANSA-AFP) - BANGKOK, 11 LUG - Cristiano Ronaldo, da tempo al centro di voci di mercato alimentate dalla sua assenza nella tournée del Manchester United in Thailandia, "non è in vendita". Lo ha ribadito oggi il suo allenatore, l'olandese Erik Ten Hag, che ha detto di voler contare sul portoghese per la prossima stagione. "Cristiano non è in vendita, fa parte dei nostri piani. Sto preparando la prossima stagione con lui", ha detto a Bangkok, dove la sua squadra incontrerà il Liverpool domani (ore 15 italiane). Il cinque volte Pallone d'Oro venerdì non è partito con i compagni di squadra a causa di un "problema familiare", secondo il club, ma la stampa inglese parla da settimane del suo desiderio di cambiare aria. L'attaccante 37enne, sotto contratto fino al 2023, avrebbe espresso il desiderio di essere ceduto, mentre i 'Red Devils', reduci dal deludente sesto in Premier League, non disputeranno la Champions della prossima stagione. "Ho parlato con Cristiano prima che si parlasse della sua partenza. Abbiamo avuto un ottimo scambio di battute", ha detto Ten Hag. "Abbiamo una buona rosa con del potenziale. Se c'è un'opportunità per rafforzarci, la coglieremo", ha detto l'olandese, senza commentare le voci sul possibile arrivo di Frenkie De Jong dal Barcelllona. Dopo il Liverpool a Bangkok, i 'Red Devils' continueranno il loro tour, spostandosi in Australia, dove rimarranno fino al 23 luglio. (ANSA-AFP).