Man Utd, acquisto da record in difesa: preso Martinez per 57mln

(ANSA) - LONDRA, 27 LUG - Il Manchester United ha acquistato il difensore dell'Ajax Amsterdam Lisandro Martinez per 57 milioni di euro, ha annunciato il club olandese. Il nazionale argentino (24 anni, 7 presenze), che ha firmato fino al 2027 con opzione per un altro anno, era ad Amsterdam dal 2019 dove ha vestito la maglia dell'Ajax 120 volte (6 gol). L'Ajax ha chiarito che il club riceverà 57,37 milioni di euro per questo trasferimento, con possibili bonus che potrebbero portare la cifra fino a 67 milioni. Un importo record per un trasferimento in uscita nei Paesi Bassi. Con l'Ajax, Martinez ha vinto due scudetti olandesi (nel 2021 e nel 2022) e due coppe nazionali (2019 e 2021). A Manchester Martinez ritroverà colui che era stato suo allenatore nelle ultime stagioni, l'olandese Erik ten Hag. (ANSA).