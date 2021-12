Manchester City, Cancelo aggredito e rapinato in casa: la ferita alla fronte

Bruttissima serata per Joao Cancelo quella appena passata. Il calciatore del Manchester City infatti è stato derubato e aggredito mentre si trovava in casa con la propria famiglia riportando una ferita alla fronte. Lo ha raccontato lo stesso portoghese su instagram mostrando il segno lasciato dai rapinatori: "Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro vigliacchi che mi hanno ferito e che hanno cercato di far del male alla mia famiglia. È quello che succede quando fai resistenza. Sono riusciti a portare via tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esserci persone così meschine".

Immediata la reazione del Manchester City che sui propri profili social ha fatto sentire la propria vicinanza al giocatore e alla famiglia dicendosi "scioccato e sconvolto".