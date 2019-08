Manolas travolto dai tifosi nel centro commerciale a Quarto: intervengono i carabinieri per scortarlo fuori

Ha scelto di vivere in una villa a pochi chilometri da Quarto Kostas Manolas ed è già stato travolto dalla passione dei tifosi. Come riporta l’edizione online del Mattino, il difensore greco qualche giorno ha pensato di fare shopping al vicino centro commerciale di Quarto, con moglie e figli. Per uscire dai negozi, però, sono dovuti intervenire i carabinieri che lo hanno scortato fino alla sua auto.