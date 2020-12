Maradona, la proposta in Argentina: metterlo sulla banconota da 1000 pesos

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Di recente a Roma ha avuto grande successo nella mostra 'Money Go Around', in una galleria del centro, un'opera in cui lo street artist Maupal (quello di Papa Francesco Superman) ha raffigurato il volto di Diego Armando Maradona su una banconota da 100 pesos argentini. Adesso quella provocazione potrebbe diventare realtà. Infatti la senatrice argentina Norma Durango ha proposto che l'immagine dell'ex 'Pibe de Oro' venga stampata sulle banconote da mille pesos. In particolare la Durango sottoporrà ai colleghi senatori che venga dato il via libera al nuovo biglietto di moneta corrente che su un lato avrebbe il volto di Maradona, scomparso a 60 anni lo scorso 25 novembre, e sull'altro la rappresentazione della 'Mano de Dios', ovvero il celebre gol ai Mondiali del 1986 contro l'Inghilterra". "L'idea non è solamente quella di rendere omaggio al nostro idolo più importante - ha detto la Durango presentando il progetto -, ma anche di pensare alla questione economica. Pensiamo che i turisti che verranno qui vorranno portare con sé un 'Maradona'". Durango ha poi precisato che la decisione finale dei legislatori sulla sua proposta ci sarà "dopo lo studio che ne faranno all'inizio del 2021". Se ci sarà il via libera, Maradona non sarà comunque il primo calciatore a comparire su una banconota: infatti in Irlanda del Nord, nel novembre del 2006, a un anno dalla morte di George Best, l'Ulster Bank mise in circolazione una serie limitata di banconote da 5 sterline dedicate al campione di Belfast, e ci furono lunghe code davanti agli istituti bancari per accaparrarsele. (ANSA).