Maradona shock: “Stavo per morire e le mie figlie acquistavano appartamenti a Miami…”

Diego Armando Maradona alle prese con nuovi problemi legati allo stress ed ai pessimi rapporti con la famiglia e soprattutto con le figlie. Lo rivela Il Mattino che racconta di alcune notizie arrivate da Buenos Aires secondo cui l’ex Pibe de Oro sarebbe stato ricoverato in una “clinica del sonno” per trovare un efficace rimedio all’insonnia che lo perseguita da anni. “L’ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando la banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami".