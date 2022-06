Maradona, spiacevole sorpresa: scomparsi i suoi gioielli e orologi di Dubai

Non c'è pace nemmeno adesso per Diego Maradona e la sua famiglia

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Non c'è pace nemmeno adesso per Diego Maradona e la sua famiglia. Come rivelato dalla rivista argentina Caras, i suoi figli Diego Jr. Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando (rappresentato dalla madre Verónica Ojeda) hanno scoperto una spiacevole sorpresa quando la scorsa settimana si sono incontrati per l'apertura dei due container che hanno portato da Dubai con gli effetti personali del padre: gioielli e orologi di lusso erano scomparsi. Lo riporta il Corriere dello Sport.