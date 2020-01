Marsiglia nel caos: minacciato il presidente, Villas-Boas sbotta

In casa Olympique Marsiglia, nonostante il secondo posto in classifica, si respira un'aria molto pesante a causa della decisione presa dal presidente, Jacques-Henri Eyraud, di assumere un nuovo responsabile del mercato, Paul Aldridge, che dovrebbe occuparsi solo delle operazioni oltre la Manica. Il numero uno del club francese avrebbe ricevuto minacce di morte sui social (denunciate ieri alla polizia) e il tecnico, André Villas-Boas, ha commentato con grande freddezza la notizia, perché l'arrivo di Aldridge potrebbe mettere a rischio la posizione di Andoni Zubizarreta, il ds che lo ha voluto fortemente e a cui è molto legato: "Ho saputo la notizia da Andoni, la scorsa settimana, ma so che era stata presa già il 30 dicembre. Spetta al presidente spiegare, mi ha sorpreso e non voglio parlare troppo. Noi siamo riusciti a portare stabilità in uno dei club più instabili ed emotivi del mondo". Intanto, come riporta La Provence, sarebbe previsto oggi un incontro tra Eyraud e il tecnico portoghese per cercare di calmare le acque.



Proprio il Marsiglia è uno dei club che sarebbero interessati a Ghoulam, ma è chiaro che l'operazione diventerebbe tremendamente complicata vista la difficile situazione che sta vivendo il club francese in queste ultime ore.