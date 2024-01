Mazzarri oggi deve evitare un record negativo: con un'altra gara a secco raggiunge Montefusco

Numeri estremamente negativi per la fase offensiva del Napoli. La squadra azzurra non ha trovato il gol in sei delle ultime otto partite di Serie A

Numeri estremamente negativi per la fase offensiva del Napoli. La squadra azzurra non ha trovato il gol in sei delle ultime otto partite di Serie A - tante volte quante nelle precedenti 46 gare di campionato - comprese le tre più recenti; i partenopei non restano a secco di reti per almeno quattro match consecutivi nella competizione da febbraio-marzo 1998, con Vincenzo Montefusco in panchina. Lo riferiscono i colleghi di Opta