Mazzarri torna a parlare: l'appuntamento prima della Salernitana

Walter Mazzarri torna a parlare dopo il silenzio stampa successivo alla sconfitta contro il Torino. L'allenatore del Napoli interverrà domani alle 11.30 in conferenza stampa per presentare la gara contro la Salernitana. Conferenza stampa che potrete seguire in diretta testuale su Tuttonapoli.