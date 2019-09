Mercato svincolati, la top 11 dei giocatori senza contratto: ci sono due ex azzurri

Ieri sera alle 22.00 si è chiuso ufficialmente il calciomercato. Tanti i colpi piazzati, tanti gli affari sfumati, tanti i giocatori rimasti senza una squadra. Adesso i club, qualora ce ne fosse bisogno, potranno pescare dal mercato degli svincolati per puntellare la rosa. Tanti giocatori esperti, qualche giovane alle prese con qualche infortunio di troppo: questi i nomi dei migliori svincolati attualmente disponibili.

Portieri

40 anni e non sentirli, Stefano Sorrentino, nonostante l'età non ha alcune intenzione di appendere i guantoni al chiodo. L'ex Chievo potrebbe essere un'ottima chioccia per aiutare i giovani nella crescita. Esperienza al servizio della squadra anche per Michel Vorm, reduce dall'esperienza al Tottenham. Interessante il profilo di Heinz Lindner, classe '90 che in carriera ha difeso di pali di Austria Vienna, Eintracht Francoforte e Grasshoppers.

Difensori

Tanti ex rossoneri fra gli svincolati in difesa: Abate e Strinic sulle fasce, Gabriel Paletta al centro della difesa. Senza contratto anche l'ex Real Madrid Fabio Coentrao, uno che in carriera ha giocato insieme a Cristiano Ronaldo. Senza squadra anche Matias Silvestre e l'ex Inter Rolando, cercato da Brescia e Parma durante il mercato estivo. A caccia di una squadra anche Danny Simpson, uno degli artefici del miracolo dei Leicester e Giulio Donati, pronto a tornare in Italia dopo gli anni in Germania.

Centrocampisti

Andrea Bertolacci guida i centrocampista senza contratto. Classe '91, tanta esperienza, difficilmente l'ex Milan e Genoa resterà a lungo senza squadra. Altri due ex rossoneri alla ricerca di una squadra: il giovane Josè Mauri e l'esperto Riccardo Montolivo. Senza squadra anche l'ex Inter Fredy Guarin e l'ex Bologna Lorenzo Crisetig, oltre all'islandese Birkir Bjarnason. Claudio Marchisio, una volta guarito dall'infortunio al ginocchio, potrebbe avvicinarsi a casa dopo l'esperienza allo Zenit.

Attaccanti

Un altro artefice del leggendario titolo del Leicester cerca squadra: Shinji Okazaki. Anche il suo connazionale, l'ex Milan Keisuke Honda è pronto per una nuova avventura. Reduci dall'esperienza in Inghilterra troviamo anche Wilfried Bony, Bakary Sako e l'eterna promessa Lazar Markovic. Senza squadra anche Markel Susaeta, un giocatore da oltre 350 presenze in Liga ed il solito Giuseppe Rossi, che cerca ancora una squadra per provare a rilanciare la sua carriera. I due "colpi" da 90 senza squadra sono senza dubbio l'ex Milan Jeremy Menez e Hatem Ben Arfa.

FORMAZIONE

4-3-3: Sorrentino; Abate, Rolando, Paletta, Coentrao; Bertolacci, Guarin, Marchisio; Menez, Rossi, Ben Arfa.