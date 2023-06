Mercoledì i funerali di Berlusconi nel Duomo di Milano. Proclamata giornata di lutto nazionale

Lo ha disposto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

In occasione dei funerali presso il Duomo di Milano di Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina al Policlinico San Raffaele all'età di 86 anni, in programma mercoledì alle ore 15 è stato proclamato lutto nazionale per l'intera giornata. Lo ha disposto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.