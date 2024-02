Mertens torna al gol e trascina il Galatasaray in vetta

Il Galatasary vince 2-0 con il segno anche di Dries Mertens, portandosi al primo posto in classifica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi in Super Lig (Turchia) è sceso in campo il Galatasaray di Dries Mertens contro il Basaksehir. Dopo il gol del vantaggio di Yilmaz, è proprio il belga ex Napoli ad aver lasciato il segno siglando la rete del definitivo 2-0. Grazie a questa vittoria il Galatasaray si porta al primo posto in classifica a +3 sul Fenerbahce che giocherà domani.

Per Dries Mertens è la sesta marcatura in questa stagione con anche sei assist messi a referto, mentre sono 34 le presenze tra tutte le competizioni.