Messi non sarà ai test del Barça: considera valida la clausola e finita la sua avventura

Lionel Messi non si presenterà domani alla ripresa delle attività in casa Barcellona perché considera terminato il suo contratto con il club Blaugrana. La Pulga considera sempre valida la clausola per liberarsi a parametro zero al termine di ogni stagione mentre il club la ritiene scaduta il 10 giugno. Questioni legali che saranno affrontate con tutta probabilità davanti a un legale. La decisione di Messi è irrevocabile e pensa che la sua storia al Barcellona sia finita. Per questo domani non sarà ai test medici alla Ciudad Esportiva. Lo aspetta una nuova avventura dove potrà andare a parametro zero, almeno questo è il pensiero del giocatore. Non lo stesso del Barcellona e di Josep Bartomeu.