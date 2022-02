Mondo del calcio in lutto: morto Zamparini, aveva 80 anni

GIOVANILI COLPO PER LE GIOVANILI: DAL BARI ARRIVA IL 2005 LORUSSO, BRUCIATA LA JUVENTUS Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. LE ALTRE DI A DA ROMA: "SARRI FURIOSO CON LA LAZIO PER IL MERCATO" Il Messaggero, stamani in prima pagina, si focalizza sul mercato della Lazio, che ha terminato con un colpo alla fine della sessione invernale Il Messaggero, stamani in prima pagina, si focalizza sul mercato della Lazio, che ha terminato con un colpo alla fine della sessione invernale