Mourinho ironizza sulla sosta: "Grandi emozioni, gare superbe e sicurezza totale"

José Mourinho come sempre non le manda a dire, ma stavolta usa la sua proverbiale ironia per mostrare il disappunto nei confronti dell'ennesima sosta per le Nazionali, che ha creato problemi a diversi club anche a causa dei tanti casi di COVID-19: "Una fantastica settimana di calcio. Grandi emozioni nelle partite delle Nazionali, superbe amichevoli e totale sicurezza. Risultati dei test Covid che arrivano dopo la fine delle partite, sconosciuti che corrono in campo durante gli allenamenti e molto altro ancora. Dopo un'altra sessione di allenamento con soli 6 giocatori, ora è il momento di prendersi cura di me stesso", ha scritto lo Special One su Instagram.