Napoli femminile, che batosta! Manita dalla Fiorentina e secondo ko

Il Napoli femminile cade rovinosamente in casa contro la Fiorentina perdendo nel posticipo della seconda giornata di campionato per 5-2. Niente da fare per le azzurre che erano andate in vantaggio con Errico al 19' mentre nel finale, a rendere meno amaro il passivo, ci pensa Chatzinikolaou al 66'. Per le viola invece i gol sono stati di Sabatino al 56' e 59', autogol di Groff al 43' e Mascarello al 50. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra allenata da Giuseppe Marino.