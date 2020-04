"Napoli, ma questa è quarantena?", il titolo del CorrSera che fa arrabbiare i napoletani

"Napoli, tanta gente in strada: ma questa è quarantena?". Questo titolo, pubblicato oggi dal Corriere della Sera nella sua edizione online, ha fatto arrabbiare più di un napoletano. Il quotidiano sul web pubblica le immagini di diverse città italiane (Napoli, Roma, Genova) ancora troppo piene di gente in giro, ma dedica il titolo in homepage soltanto al capoluogo campano, lasciando intendere ai più distratti che si tratti di un malcostume circoscritto solo alle pendici del Vesuvio e scatenando dunque la rabbia di diversi abitanti della città sui social. All'interno dell'articolo, una diapositiva di Via Pignasecca colma di persone durante il mercato "forse per l'arrivo del weekend", scrive Corriere.it. Ma anche scatti e video da altre città italiane.