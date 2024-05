Ndombele senza pace: a fine anno lascerà anche il Galatasaray

Sono diversi i calciatori del Galatasaray che potrebbero lasciare Istanbul in estate nonostante un'annata sicuramente positiva

Sono diversi i calciatori del Galatasaray che potrebbero lasciare Istanbul in estate nonostante un'annata sicuramente positiva, che vede i giallorossi in vetta alla classifica della Superlig. Tra questi ci sarebbero Ndombele (ex Napoli), Aurier, Sergio Oliveira, Zaha e Tete. Inoltre sembrerebbe essere in bilico anche l'esterno d'attacco Kerem Aktürkoğlu, uno dei giocatori di punta dei giallorossi da circa quattro stagioni.